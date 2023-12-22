محمد رضوان يكشف عن دوره في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

يستعد الفنان محمد رضوان لعرض فيلمه «ليه تعيشها لوحدك»، بدور العرض السينمائية يوم 3 يناير المقبل، لينضم لقائمة أفلام موسم رأس السنة.

محمد رضوان يكشف عن تفاصيل دوره بالفيلم

وكشف «رضوان»، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن شخصيته بالفيلم قائلا: «استنوني في دور رامز وساعات محمود.. هسيبكوا تعرفوا إزاي في فيلم السنة الجديدة ليه تعيشها لوحدك؟».

قصة الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي حول قضية انسانية، بين بطل العمل والذي يعمل طبيب ويكتشف صديق العمر يعاني من مرض السرطان، لتطور أحداث الفيلم في إطار تشويقي.

الفيلم من بطولة شريف منير، وخالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، وخالد عليش، ومؤمن نور، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية وآخرين، من إخراج حسام الجوهري.