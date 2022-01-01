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نفوق «بغل» صعقا من عمود كهرباء في الدقهلية نتيجة للطقس السيئ

كتب:

صالح رمضان
12:48 ص | السبت 01 يناير 2022
نفوق بغل صعقا بالكهرباء في الدقهلية

نفوق بغل صعقا بالكهرباء في الدقهلية

تسببت موجة الطقس السيئ التي تمر بها محافظة الدقهلية اليوم، في حدوث ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة مما أدى إلى نفوق «بغل» حال مروره من أحد شوارع قرية «جوجر» مركز طلخا، بينما نجا صاحبه من الموت.

شهود عيان يروون تفاصيل نفوق بغل في قرية جوجر

وأكد شهود العيان أن «البغل» تعرض للصعق الكهربائي حال مروره من أحد شوارع قرية جوجر، وسقط على الأرض وتجمع الأهالي في محاولة لإنقاذه وسحبوه بعيد عن العمود إلا أنه لم تمر دقائق حتى نفق البغل، وسط حالة من الحزن الشديد من صاحبه ويدعي «محمد منصور» أحد أهالي القرية.

إعادة عزل عمود الكهرباء خوفا من تكرار الحادث

وأوضح الشهود لـ«الوطن»، أن الأهالي حذروا الأطفال والكبار من الاقتراب إلى العمود حتى حضر فني من شركة الكهرباء وتأكد من وجود ماس كهربائي وبدأ في عزل العمود.

وتداول أهالي القرية مقطع فيديو لحظة نفوق البغل ومحاولات الأهالي لإنقاذه إلا أنه نفق وسط الشارع.

كسح تجمعات مياه الأمطار بمراكز ومدن الدقهلية

وفي سياق متصل تابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظ الدقهلية اليوم أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمراكز ومدن المحافظة والتي تجمعت بالشوارع والميادين منذ أمس بمراكز ومدن المحافظة، نتيجة موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية وتجمعات الأمطار.

وبحسب بيان محافظة الدقهلية فقد تابع رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات التعامل مع موجة الطقس الغير مستقر وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الأمطار، وبدأت كافة أجهزة المحافظة في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار أولا بأول باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

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