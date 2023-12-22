تضامن السويس: جايكا اليابانية تدعم 53 حضانة بالمستلزمات والألعاب

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، تقديم هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الدعم لـ53 حضانة في نطاق المحافظة، حيث تم تسليم أدوات الألعاب لمسؤولي الحضانات في وجود أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن.

تسليم بوكسات الألعاب لميسرات الحضانات

وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، في تصريح خاص، إنه تم بمقر قاعة مؤتمرات ديوان عام المديرية وبحضور مدرب الجايكا، تنظيم ورشة عمل لميسرات الحضانات المستهدفة من الجايكا وعددهم 53 حضانة وتسليم الميسرات البوكسات التي تحتوي على خامات لصنع الألعاب.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، في ظل مساهمة جايكا في رفع مستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بدور الحضانة المصرية، من خلال نشر عدد من المفاهيم مثل «التعلم من خلال اللعب» وتلك الطريقة تهدف إلى تعزيز المهارات الاجتماعية وصفات الانضباط والتعاون بين الأطفال، ما يساعد على التربية والنشأة السليمة للأطفال، تماشياً مع خطط الدولة التنموية التي تهدف إلى تعزيز الخبرات المصرية في الكثير من المجالات الهامة، من بينها قطاعات الصحة والتعليم ومجالات العلوم المختلفة.