حياة كريمة تطلق رسالة سلام لوقف نزيف الدماء: الأطفال هم الضحية الأولى للعنف

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، رسالة سلام من قلب القاهرة، في دعوة منها لوقف إطلاق النار، ومساندة أهالي غزة، مؤكدة أن الأطفال هم الضحية الأولى فى أعمال العنف التى يشهدها العالم خلال هذا العام.

حياة كريمة تدعو لوقف نزيف الدماء

وأكدت المؤسسة أن ما نراه من مشاهد وحشية تدمى القلوب لأطفال أبرياء فى فلسطين وغيرها من مناطق العنف حول العالم، تجعلنا آمالين فى وقف نزيف الدماء اليوم قبل غدآ.

التضامن مع فلسطين

وشاركت حياة كريمة بالتزامن مع اليوم العالمى للتضامن الإنساني، الذي وافق أمس الأول، لافتة سجل عليها أطفال مصريون من مختلف الأعمار رسائل تضامن لإخوانهم فى فلسطين، داعين الله عز وجل أن يتغمد شهدائنا فى فلسطين بمغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر.

قطاع غزة يعتبر المكان الأخطر فى العالم

جدير بالذكر أن حياة كريمة، أشارت في السابق إلى تصريحات الأمم المتحدة والتي أوضحت أن قطاع غزة يعتبر المكان الأخطر فى العالم على الإطلاق حيث يعيش إخواننا فى فلسطين واقع وحشي وسط مخاوف حدوث مجاعة جديدة وتفشي الأوبئة وفى ظل صمت المجتمع الدولي غير المبرر وعجزه عن وقف شلال الدماء.