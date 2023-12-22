جدول امتحانات النظري لمدارس وفصول التربية الفكرية للمرحلة الابتدائية بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جدول امتحانات النظري لمدارس وفصول التربية الفكرية للفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية لنصف العام الدراسي 2024/2023.

جاءت جداول الامتحانات لجميع صفوف المرحلة الابتدائية ابتداء من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني تلمذة صناعية كالأتي: امتحان جدول امتحانات الصف الأول الابتدائي لمدارس التربية الفكرية بجنوب سيناء.

الأحد 14 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ومدته ساعة ونصف وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة.

الاثنين 15 يناير: امتحان مادة الرياضيات ومدته ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي لمدارس التربيه الفكرية بجنوب سيناء

الأحد 14 يناير: امتحان مادة اللغة العربية ومدته ساعة ونصف وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة.

الاثنين 15 يناير: امتحان مادة الرياضيات ومدته ساعة ونصف.

وجاء امتحان الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لامتحانات النظري لمدارس وفصول التربية الفكرية للفصل الدراسي الأول كالأتي:

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة المجالات المهنية ومدته ساعة ونصف.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه يتم اختبار المجالات المهنية لمدارس وفصول التربية الفكرية للفصل الدراسي الأول عمليا لمرحلة الإعداد المهني والتلمذة الصناعية قبيل الامتحان النظري بإسبوع.

ويتم التقييم بشكل فردي لكل طالب حسب مستواه الدراسي، ويرفق التقييم في ملف الطالب، وترسل النتيجة ونماذج الامتحانات إلى إدارة التربية الخاصة بالمديرية عقب انتهاء التقييم.