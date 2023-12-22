وكيل زراعة جنوب سيناء يدعو المهندسين الزراعيين للاستثمار فى المحافظة

استقبل الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء المهندسين الزراعيين على مستوى الجمهورية بمقر المديرية بمدينة طور سيناء وذلك لعقد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهن الزراعية بحضور الدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين ورئيس إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والمهندس سامي العقبي نقيب الزراعيين بمحافظة جنوب سيناء.

وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء يعرض إنجازات القطاع الزراعي بالمحافظة

كما وجه وكيل وزارة الزراعة دعوة للمهندسين الزراعيين للاستثمار فى أراضي محافظة جنوب سيناء، حيث قام توجه خلال مرافقتهم للوديان الجبلية، وتم عرض أهم الإنجازات التى تم تحقيقها على أرض المحافظة وما حققته محافظة جنوب سيناء من طفرة وتنمية زراعية كبيرة.

اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية والاستثمار الزراعي

وأشار إلى ما قدمته الدولة من اهتمام بالتنمية الزراعية والدعم الذي توفره وزارة الزراعة بقيادة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورعاية اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء للأنشطة الزراعية التي دفعت القطاع نحو المزيد من التقدم والتنمية الزراعية بجميع مدن ووديان المحافظة وتقديم الدعم لصغار المزارعين وتوفير المستلزمات والخدمات الزراعية المختلفة لهم

وأكد أن جنوب سيناء أرض خصبة ترحب بالجميع للاستثمار فيها، موضحا ملائمة المناخ والبيئة في المحافظة للتوسع فى الزراعة وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بها فى ظل المرحلة القادمة من الجمهورية الجديدة والتى تتطلب من الجميع المزيد من العمل وتحقيق مزيد من الإنجاز والتقدم كما أعرب نقيب الزراعيين عن سعادته لما وصلت له محافظة جنوب سيناء من تقدم والذي يتضح جليا مقارنةً بالسنوات الماضية.