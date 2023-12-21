جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس في جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية للمواد المضافة للمجموع ويضم الجدول التعليمات الموجهة للطلاب قبيل إجراء الامتحانات والتعليمات للقائمين على العملية الامتحانية بالمدارس الرسمية اللغات والخاصة.

تنشر «الوطن» وفقا لإعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الأول

- السبت 13/1: امتحان مواد اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الأحد 14/1: امتحان مواد العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 15/1: امتحان مواد الدراسات وICT.

- الثلاثاء 16/1: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 17/1:امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للدور الأول

- السبت 13/1: امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية

- الأحد 14/1: امتحان مواد العلوم والمهارات المهنية

- الاثنين 15/1: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

- الثلاثاء 16/1: امتحان مواد اللغة الإنجليزية و ICT

- الأربعاء 17/1: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحان الصف الثاني الفصل الواحد

- السبت 13/1: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1: الرياضيات الخط العربي

جدول امتحان الصف الثالث الفصل الواحد

- السبت 13/1: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1 : الرياضيات والخط العربي.

- الاثنين 15/1: اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الصف الرابع الفصل الواحد

- السبت 13/1: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1 الرياضيات والخط العربي.

- الاثنين 15/1 اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 16/1 العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الفصل الواحد

- السبت 13/1: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1: الرياضيات والخط العربي.

- الاثنين 15/1 اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 16/1 العلوم.

جدول امتحان الصف السادس الفصل الواحد

- السبت 13/1: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1: الرياضيات والخط العربي

- الاثنين 15/1: اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 16/1: العلوم.

أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة جنوب سيناء أن امتحانات المستوى الرفيع الخاص بالمدارس الرسمية اللغات والخاصة لغات بمدن شرم الشيخ ونويبع ودهب وطور سيناء يتم بمعرفة إدارة المدرسة قبيل إجراء الامتحان النظري بأسبوع علي الأقل

كما تضمنت التعليمات تقييم مادة القيم واحترام الآخر عن طريق إجراء تقويم تكويني يقوم به معلم المادة بإستخدام مقياس الأداء وتقييم أنشطة التربية الفنية والتربية البدنية والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكانسو.