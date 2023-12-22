رئيس الإنجيلية يشارك في الاحتفال بإنتاج منهج «الكلمة والحياة» لخدمة مدارس الأحد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال بإنتاج منهج «الكلمة والحياة» لخدمة مدارس الأحد، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بمشاركة دار الكتاب المقدس.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي.

«زكي»: التعليم المبني على التلقين غير قادر على إخراج خادم مبدع

قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لكنيسة مصر الجديده الإنجيلية، ودار الكتاب المقدس، على المجهود المخلص في إنتاج هذا العمل «العظيم»، كما وجّه الشكر لجميع الخدام المشاركين في منهج «الكلمة والحياة» لخدمة مدارس الأحد، معبرًا عن اعتزازه الكبير بهذا العمل المهم والمؤثر.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «التعليم المبني على التلقين غير قادر على إخراج خادم مبدع، وحتى نكون قادرين على صناعة جيل مختلف يستطيع التغيير، نحتاج إلى تعليم نقدي مرتبط بالواقع».