إدارة شمال السويس التعليمية تنهي استعداداتها لامتحانات الترم الأول

أنهت إدارة شمال السويس التعليمية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بتوفير الاحتياجات والتجهيزات الأساسية اللازمة في جميع المدارس.

وتقرر بدء امتحانات الصف السادس الابتدائي بالسويس يوم 11 يناير المقبل، وتستمر باقي امتحانات الصفوف الأخرى حتى نهاية نفس الشهر.

آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

من جانبه، عقد علي مشعل مدير عام إدارة شمال السويس التعليمية، اجتماعًا بحضور ميرفت محمود وكيلة الإدارة، والقيادات التعليمية للوقوف على انتهاء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

توفير التجهيزات الأساسية للجان الامتحانات

ناقش الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، وشدد الحاضرون على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية، خاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى.

وأكد علي مشعل، خلال الاجتماع، على أهمية متابعة التقويم باعتباره الأداة الأساسية لتقييم الأداء، و تحديد نقاط القوة وتعزيزها ، وتحديد نقاط الضعف وتحسينها .

وأشار مدير عام إدارة شمال السويس التعليمية، خلال الاجتماع، إلى آليات إعادة توزيع الخدمة العامة على مدارس المرحلة الابتدائية، سعيًا للتوظيف الجيد للموارد البشرية بما يسهم في استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء .من جانبها، شددت مديرية التربية والتعليم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراء التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من كافة الامتحانات في مواعيدها المحددة سلفًا.