تعليم الكبار وتنمية السيدات اقتصاديًا في ندوة «قومي المرأة» بالمنيا

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، ندوة بعنوان «تعليم الكبار وتنمية السيدات اقتصاديًا» وذلك بقرية الساوي في مركز العدوة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، وبحضور وردة وزير السيد عضو فرع المجلس.

حاضر في الندوة محمد سليم رئيس قرية صفانية، والدكتور محمد علي قاسم مدير الإرشاد الزراعي، والعمدة وجيه عمدة الساوي، وطاهرلطفي مدير عام بالتعليم، ومحمد أحمد عبد الغفار مدير إدارة تعليم الكبار بالعدوة.

تعليم الكبار يساهم في زيادة وعي السيدات

وتحدث المشاركون في الندوة عن أهمية تعليم الكبار ودوره في تنمية السيدات اقتصاديًا، مشيرين إلى أن تعليم الكبار يساهم في زيادة وعي السيدات ورفع مستوى مهاراتهن، ما يساعدهن على المشاركة في سوق العمل وتحقيق استقلالهن المادي.

وطالب المشاركون بضرورة توفير المزيد من فرص تعليم الكبار للسيدات، وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهن لتنمية مهاراتهن وقدراتهن.

المشاركة في سوق العمل

حضر الندوة 100 سيدة و20 رجلًا، وتم الاستماع لشكاوى السيدات اللاتي أكدن على أهمية تعليم الكبار في تنمية السيدات اقتصاديًا، حيث يساعد تعليم الكبار على زيادة وعي السيدات ورفع مستوى مهاراتهن، ما يساعدهن على المشاركة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المادي.