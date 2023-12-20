استقرار ملحوظ في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-12-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والبوابة الرسمية لسوق العبور، استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء في الأسواق، بسبب وفرة المعروض في الأسواق.

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضحت البوابة الرسمية أنّ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-12-2023 مستقرة، إذ يصل سعر الطماطم إلى 4.5 وحتى 7.5 جنيه للكيلو، بينما بلغت سعر كيلو البطاطس اليوم من 7 لـ13.5 جنيه.

ووصل سعر البصل في الأسواق المصرية إلى 26 جنيها، وبالنسبة لسعر الفلفل الرومي البلدي يسجل 11 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو البرتقال البلدي اليوم إلى 7.5 جنيه واليوسفي إلى 11.5 جنيه، وكيلو الليمون البلدي يتراوح في الأسواق من 6 لـ14 جنيهات، والتفاح البلدي 25 جنيها، والجوافة 15 جنيها، والفراولة 21 جنيها.