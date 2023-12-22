بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس تدشين كنيسة القديسة تريزا بالزيتون

ترأس مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس تدشين كنيسة القديسة تريزا، بالزيتون، بعد تجديدها.

عظة بطريرك الأقباط الكاثوليك

جاء ذلك بمشاركة القمص موريس بسادة، راعي الكنيسة، حيث أكد بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك في عظته، أن روح الله تعمل ببساطة، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد، هو تجسد لكلمة الله، وحلوله بيننا، كما أنه دعوة، لتجديد أذهاننا، ومراجعة حياتنا، وقراراتنا.

ودعا البطريرك الحاضرين، من أجل الصلاة لجميع من تعب في أعمال تدشين الكنيسة، ومن أجله أيضًا، مع الوعد بالصلاة من أجلهم.

كما استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء عدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء والكهنة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

تأتي الزيارة في إطار حرص البابا تواضروس على تقديم التهنئة، إلى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، مؤكدين جميعًا أن حب المسيح يجمعنا، فيما انتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.