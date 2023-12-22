جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي نصف العام 2024 بالفيوم «عام ورياضي»

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 للعام والرياضي والمهني، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم الجدول النهائي، فضلًا عن ضوابط امتحانات نصف العام، حيث من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي «عام ورياضي» نصف العام 2024 بمحافظة الفيوم «عام ورياضي»، إذ تبدأ الأربعاء 10 يناير المُقبل وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي الاثنين 15 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 «عام ورياضي» كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024.. انطلاق امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والذي يستمر لمدة ساعتين ونصف، تخصص عشرون دقيقة منها للإملاء، إذ ينطلق من 8:00 وحتى 10:30 صباحًا.

- الخميس 11 يناير 2024.. امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، إذ يبدأ من 8:00 ويستمر حتى 10:00 صباحًا.

- السبت 13 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من 8:00 وحتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، ثم امتحان الهندسة من 10:15 صباحًا وحتى 12:15 ظهرًا.

- الأحد 14 يناير 2024.. انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان إذ تبدأ 8:00 وحتى 10:00 صباحًا.

- الاثنين 15 يناير 2024.. انطلاق امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، تبدأ 8:00 وتستمر حتى 10:00 صباحًا.

ضوابط امتحانات الصف الأول الإعدادي

وبحسب جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2023/2024 فإنّ ضوابط امتحانات نصف العام تتمثل في الآتي:

- المواد التي لا تضاف إلى المجموع، يتم عقد امتحانها قبل موعد جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول بوقتٍ كاف تحت إشراف مدير المدرسة والإدارة التعليمية.

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليًا، ويتم قبل انتهاء الفصل الدراسي بأسبوعين.

- امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميز، ولغات والخاصة لغات يتم بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعتان.

- امتحان مادة العلوم «عملي» قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعة، وامتحان مادة التربية الرياضية عملي لمدارس التربية الرياضية فقط قبل موعد هذا الجدول، والزمن 15 دقيقة لكل طالب، وامتحان مادة الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات عملي قبل هذا الجدول والزمن ساعة.

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره.

متى تبدأ إجازة نصف العام 2024؟

وبحسب بيان التربية والتعليم، فإنّ إجازة نصف العام 2024 تبدأ السبت 27 يناير القادم وتستمر حتى الخميس 8 فبراير الجاري.