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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة القليوبية.. تبدأ 2 يناير

كتب:

حسن صالح
09:54 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تبدأ 14 يناير المقبل وتنتهي 24 من نفس الشهر وتسبقها امتحانات للمواد العملية يومي 2 و4 يناير. 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام بمحافظة القليوبية الترم الأول لمدارس التعليم العام والرياضي والرسمي للغات يكون الساعة 12 ظهرا كالتالي: 

الأحد 14 يناير 2024: اللغة العربية 3 ساعات 

الاثنين 15 يناير 2024: الرياضيات 3 ساعات 

الثلاثاء 16 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى ساعتان ونصف 

الأربعاء 17 يناير 2024: الفيزياء ساعة ونصف 

الخميس 18 يناير 2024: الجغرافيا ساعة ونصف 

الأحد 21 يناير 2024: الكيمياء ساعة ونصف 

الاثنين 22 يناير 2024: الأحياء ساعة ونصف 

الثلاثاء 23 يناير 2024: التاريخ ساعة ونصف 

الأربعاء 24 يناير 2024: اللغة الأجنبية ساعة ونصف 

الفلسفة ساعة ونصف 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العملي بالقليوبية 

وأضافت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» أنه من المقرر وفق جدول امتحانات الصف الاول الثانوي العام بمحافظة القليوبية أن تبدأ امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لمدارس التعليم العام والرياضي والرسمي للغات 2 يناير كالتالي: 

الثلاثاء 2 يناير 2024: التربية الدينية 8 ونصف صباحا 

- التربية الرياضية للمدارس الرياضية نظري الساعة 10 ونصف صباحا 

- التربية العسكرية نظري للمدارس العسكرية الساعة 10 ونصف صباحا 

- اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع ورقة أولى بمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات الساعة 10 ونصف صباحا 

- اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع ورقة ثانية بمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات من الساعة 12 ونصف ظهرا 

الخميس 4 يناير 2024: تنطلق الامتحانات الساعة 8 ونصف صباحا كالتالي: 

التربية الوطنية من الساعة 8 ونصف صباحا 

تكنولوجيا الصناعة من 10 ونصف صباحا 

تكنولوجيا الزراعة من 10 ونصف صباحا 

تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات من 10 ونصف صباحا 

الحاسب الآلي نظري من 12 صباحا 

على أن تجرى يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 امتحانات: 

- التربية المهنية (عملي) 8 ونصف صباحا 

- امتحان مادة التربية الرياضية (عملي) 8 ونصف صباحا

- امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عملي من الساعة 8 ونصف صباحا 

- امتحان مادة التربية العسكرية عملي من الساعة 11 صباحا

- الأنشطة التربوية عملي من 8 ونصف صباحا 

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