جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2024 بالفيوم، بعد اعتماده من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضمن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ من المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الأول، الأربعاء 10 يناير القادم وتستمر لمدة 5 أيام.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام 2024 بمحافظة الفيوم، وضوابط امتحانات الترم الأول، ومواعيد الامتحانات بالتفصيل.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وحصلت «الوطن» على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 والذي جاء كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتان ونصف، إذ يبدأ 8:00 ويستمر حتى 10:30 صباحًا، على أن تخصص عشرون دقيقة من زمن إجادة اللغة العربية للإملاء.

ويحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، ثم يؤدوا امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من 10:45 صباحًا، وحتى 12:15 ظهرًا.

- الخميس 11 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 8:00 صباحًا ويستمر حتى 9:30 مساءً.

- السبت 13 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 8:00 ويستمر حتى 9:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة ربع ساعة، وعقب ذلك يؤدوا امتحان تكنولوجيا المعلومات بدءًا من الساعة 9:45 وحتى 11:15 صباحًا.

- الأحد 14 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 8:00 وتستمر حتى 9:30 صباحًا، يليه استراحة ربع ساعة.

كما إنّه من المقرر أن يؤدي الطلاب أيضًا امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 9:45 وتستمر حتى 11:15 صباحًا.

- الإثنين 15 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ الساعة 8:00 ويستمر حتى 9.30 صباحًا.

ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وتضمن جدول امتحانات الترم الأول 2024 للصف الرابع الابتدائي 2023/2024، ضوابط الامتحانات التي تمثلت في الآتي:

- إجراء تقويم مواد الأنشطة التربوية عمليًا قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول بوقتٍ كافٍ.

- تعقد المدارس الرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات، والخاصة لغات، امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» بمعرفة المدرسة قبل موعد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الرابع الابتدائي، على أن يكون الزمن ساعتان.

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها.