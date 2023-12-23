ظاهرة جوية تنذر بطقس شديد البرودة في الساعات المقبلة.. ليست الشبورة

يهتم الناس بالحالة العامة للطقس الذي تحول للبرودة تدريجيا مع بداية فصل الشتاء فلكيًا، وحذرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد من ظاهرة جوية غدا هي السبب في الشعور ببرودة الطقس، بالإضافة إلى نشر تحذير لفئة من المرضى من تلك الظاهرة، لأنها تشكل خطرا على صحتهم.

تحذير من ظاهرة جوية في الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين من 3 ظواهر جوية في طقس الساعات المقبلة، وهي الأمطار الخفيفة، اضطراب الملاحة ونشاط الرياح، لكن أهمها هي الظاهرة الأخيرة، لأن نشاط الرياح يؤدي إلى الشعور بالبرد، وتنتشر الظاهرة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري والسواحل الشمالية، ولأنها رياح باردة يشعر السكان بالطقس البارد، وهو ما ينفي الفكرة السائدة عن الشبورة كونها تقوم بعمل غطاء سحابي يحجب ضوء الشمس لفترة، ويشعر الناس بالبرد.

تحذير لمرضى الحساسية

وبسبب الطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة، كانت وزارة الصحة والسكان، قدمت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» نصائح عدة للحفاظ على الصحة خلال الطقس البارد:

- الحرص على ارتداء الملابس القطنية في الصباح خلال الأجواء المتوسطة الحرارة، مع استخدام قطعة أخرى ثقيلة في الليل مع انخفاض درجات الحرارة.

- ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل جيد، كما يجب الحذر من لمس الأنف والفم والعين.

- الحرص على ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

- الحرص على تناول المشروبات والأكلات المفيدة مثل الخضروات الورقية والتي تساعد على تقوية المناعة.