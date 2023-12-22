رفع حالة الطوارئ في العريش لمواجهة الطقس السيئ

أعلن مجلس مدينة العريش رفع حالة الطوارئ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وانخفاض درجات الحرارة، مؤكدا التنسيق والتعاون مع جميع المديريات والأقسام ورؤساء الأحياء والتجمعات السكنية بالمدينة وغربها، والعمل على مدار الساعة، تحسبًا لحدوث تطورات بسبب الطقس المتقلب والرياح المحملة بالأتربة.

انخفاض درجات الحرارة في العريش

من جانبه أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن المنطقة شهدت انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت 19 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاضها مساء إلى 16 مئوية.

وأضاف المرصد، أن رياح شديدة تضرب المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية، ما قد يؤدي إلى تساقط أمطار خلال الساعات المقبلة، فيما ارتفعت أمواج البحر، ووصلت إلى منطقة الكورنيش بساحل العريش، أمس، وهدأت خلال أوقات النهار.

الإبلاغ عن مشكلات ناتجة عن الطقس

وطالبت شركة الكهرباء، الأهالي بسرعة التواصل حال وجود مشكلات ناتجة عن التقلبات الجوية.