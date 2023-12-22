«الأرصاد» تكشف حالة الطقس أول أيام فصل الشتاء: برودة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في الفترة من غد السبت إلى الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت «الأرصاد الجوية»، أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة في بداية فصل الشتاء

وتابعت أنه تنشط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط، إذ تصل سرعة الرياح «50:40 كم/س» وارتفاع الموج يترواح من «3.5:2 متر».

وخلال الأيام المقبلة في بداية فصل الشتاء يستمر تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

تحذير من الشبورة ونصيحة للمواطنين

كما حذرت «الأرصاد» من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونصحت المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.