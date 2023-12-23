رئيس مركز ومدينة أشمون: حياة كريمة غيرت شكل القرى بـ1079 مشروعا

نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تغيير شكل قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في كافة المجالات الصحي والخدمي والطرق والصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والمواقف والأسواق النموذجية والمدراس.

حياة كريمة وطفرة في قرى مركز أشمون

وأشار خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون إلى أن القرى في حياة كريمة تشهد طفرة في كافة المجالات الخدمية والتنموية، وتغيرت شكل القرى بشكل جذري، موضحا أن عدد المشروعات يبلغ 1079 مشروعًا متنوعًا على مستوى جميع القرى.

النمر: قرى أشمون أصبحت تضم كافة الخدمات

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون لـ«الوطن» أن حياة كريمة غيرت بشكل كامل القرى التي أصبحت تضم مجمعات خدمية وزراعية ووحدات صحية مجهزة على أعلى مستوى، ومراكز شباب وملاعب لكافة الألعاب الرياضية، ومراكز تكنولوجية لتسهيل خدمات المواطنين، فضلا عن مشورعات الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، والمواقف والأسواق النموذجية.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تلمس حياة المواطنين وتعمل على تسهيل الخدمات التي تقدمها الدولة، مشيراً إلى أن القرى أصبحت مدن صغيرة تضم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن ولا يحتاج إلي السفر إلي المدينة لقضاء احتياجاته.