زيادة برودة الطقس.. اعرف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

لا زالت الأجواء الباردة تسيطر على البلاد، في ثاني أيام فصل الشتاء الذي بدأ فلكيا أمس الجمعة الموافق 22 ديسمبر، وتسيطر بعض الظواهر الجوية على طقس اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3.5:2) متر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.