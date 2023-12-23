جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري في الفيوم.. بدأت اليوم

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري في محافظة الفيوم للترم الأول، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادة الفقه لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 حتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يؤدون امتحان اللغة العربية ورقة أولى «النحو» لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 11:00 صباحًا وينتهي 12:30 ظهرًا.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 أزهر بالفيوم، وضوابط الامتحانات.

ويبلغ عدد مواد الصف الأول الإعدادي الأزهري 10 مواد تضم اللغة العربية، والفقه، وأصول الدين، والعلوم، والهندسة، والجبر، والدراسات الاجتماعية، وحفظ القرآن الكريم وتجويده، واللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي أزهر 2024

وانطلقت امتحانات الترم الأول 2024 وفقًا لجدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري كالآتي:

- الأحد 24 /12/ 2023.. يؤدي الطلاب امتحان مادة أصول الدين ورقة أولى ويستمر لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 9:00 وينتهي 10:30 صباحًا، يليه استراحة لمدة نصف ساعة، ثم يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 11 وينتهي 12:5 ظهرًا.

- الاثنين 25 /12/ 2023.. يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية ورقة ثانية «المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة» لمدة ساعتين إذ يبدأ 9:00 وينتهي 11 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، ويؤدوا بعد ذلك امتحان مادة الهندسة لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 11:30 صباحًا وينتهي 1:00 ظهرًا.

- الثلاثاء 26 /12/ 2023.. يؤدي الطلاب امتحان مادة أصول الدين ورقة ثانية «التوحيد والسيرة» لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 9:00 صباحًا ويستمر حتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يؤدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 11:00 صباحًا وينتهي 12:30 ظهرًا.

- الأربعاء 27 /12/ 2023.. يؤدي الطلاب امتحان مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده لمدة ساعة ونصف تبدأ 9:00 وتنتهي 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر، والذي يبدأ الساعة 11:00 صباحًا ويستمر حتى 12:30 ظهرًا.

- الخميس 28 /12/ 2023.. يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين إذ يبدأ الساعة 9:00 صباحًا ويستمر حتى 11:00 صباحًا ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يؤدوا امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعة بدءًا من الساعة 11:30 وحتى الساعة 12:30 ظهرًا.

ضوابط امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري

وتضمنت ضوابط جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول الأزهري 2024، بحسب ما أعلنت المنطقة الأزهرية الآتي:

- يمتحن المبصرون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

- يمتحن المكفوفون شفهيًا في المواد المقررة عليهم.

- امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.