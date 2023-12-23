الأوراق المطلوبة لفتح مكتب تحفيظ قرآن بالفيوم وآخر موعد للتقديم

كشفت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، الأوراق المطلوبة لفتح مكتب تحفيظ قرآن في أي قرية بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء التسجيل الإلكتروني وطباعة الطلب للحصول على الرخصة اعتبارًا من السبت المقبل، ويستمر لمدة 10 أيام، آخرها 4 يناير المقبل.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، الأوراق المطلوبة لفتح مكتب تحفيظ قرآن بمحافظة الفيوم، ورابط التسجيل الإلكتروني، والشروط التي يجب توافرها للموافقة على طلب فتح مكتب تحفيظ قرآن.

الأوراق المطلوبة لفتح مكتب تحفيظ قرآن

أوضحت الإدارة العامة لشئون القرآن بمنطقة الفيوم الأزهرية، في بيان، الأوراق المطلوبة لفتح مكتب تحفيظ قرآن التي تتضمن الآتي:

- رسم كروكي لمكتب تحفيظ القرآن موضح فيه عدد الغرف والمساحة الإجمالية.

- عقد ملكية أو إيجار مكتب التحفيظ مثبت به تاريخ الإيجار، وألا تقل مدة الإيجار به عن 3 سنوات، ومثبت به إنّ سبب الإيجار فتح مكتب تحفيظ قرآن.

- كشف أسماء الطلاب الذين يحفظون القرآن بالمكتب.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المكتب.

- عدد 2 صورة من مؤهل صاحب المكتب.‏

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للمحفظ القائم على تحفيظ الأطفال بالمكتب.

- عدد 2 صورة من مؤهل محفظ القرآن.

- 3 صور شخصية لمحفظ القرآن الكريم.

- إيصال مياه أو كهرباء أو غاز للمكتب.

- طباعة طلب فتح مكتب تحفيظ القرآن، تابع للأزهر الشريف بعد ملء البيانات.

خطوات تقديم طلب فتح مكتب تحفيظ قرآن

وفيما يخص خطوات تقديم طلب فتح مكتب تحفيظ قرآن بأي منطقة في محافظة الفيوم، فإنّه يجري من خلال الخطوات الآتية:

- وضع كافة الأوراق المطلوبة في دوسيه بلاستيك، وتقديمه إلى شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، بعد التأكد من توافر شروط ترخيص دار تحفيظ قرآن، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ انتهاء التقديم الإلكتروني.

- تحديد موعد مناسب لصاحب المكتب لمعاينة المكتب على أرض الواقع والتأكد من عمله بالفعل في تحفيظ القرآن الكريم للأطفال.

- تحديد موعد امتحان المحفظ المسؤول عن المكتب بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم في حالة الموافقة المبدئية على فتح المكتب.