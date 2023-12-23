سقوط أمطار على الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي (صور)

سقطت، منذ قليل، أمطار متباينة الشدة على مناطق عدة في الإسكندرية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ضمن تبعات نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة الساحلية منذ أمس الجمعة، والمتوقع استمرارها حتى مساء اليوم السبت، وسط إعلان حالة الطوارئ.

أماكن سقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم السبت، فإن أمطار الإسكندرية كانت متوسطة ثم أصبحت خفيفة على مناطق شرق ووسط الإسكندرية ولدقائق معدودة.

انتشار سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية

وتبع ذلك انتشار سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع الموقف بشكل لحظي، ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها الشركة، والتي تعمل بها منذ أمس وتستمر حتى اعتدال الطقس تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية خلال تلك الأيام.

وتمركزت سيارات الشفط في المناطق الساخنة التي تتعرض لتراكمات مياه الأمطار بنطاق المحافظة لنزح تجمعات المياه، تيسيرًا على المواطنين وتسهيلًا لحركة المرور.

ومع طقس الإسكندرية الممطر، شدد محافظ الإسكندرية على مسؤولي الأحياء، بضرورة التنسيق الكامل للتعامل مع الطقس السيئ، وتيسير حركة المواطنين.