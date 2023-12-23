جامعة بنها تنظم ورش عمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

عقدت المكتبة الرقمية بجامعة بنها، سلسلة من ورش العمل عن مصادر بنك المعرفة المصري، وذلك في إطار نشر ثقافة استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصري لمنتسبي كليات الجامعة المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عادل نبيل مدير مشروع المكتبة الرقمية، والدكتور محمد حلاوة مدير عام المكتبات بالجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بكليات الجامعة.

المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم

وأكدت جامعة بنها، في بيان لها، أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم وإتاحة الإنتاج الفكري لدور النشر العالمية لجميع المصريين.

وأشارت جامعة بنها في بيانها، إلى حرصها على نشر المعرفة بالمجتمع المصري، من خلال تدريب سنوي على مصادر المعلومات بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها، وذلك باعتبارها مصدر هام من مصادر التعلم وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطني من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري

من جانبه، قدم الدكتور عادل نبيل مدير وحدة المكتبة الرقمية، خلال ورش العمل، عرضا تقديميا حول أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري، كما قدم عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة فيما يخص فحص إنتاج أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات وكيفية الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني.