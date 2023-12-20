نائب رئيس جامعة بنها: تجهيز كلية التربية الرياضية بصالات وملاعب على أعلى مستوى

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية لكلية التربية الرياضية، لمتابعة سير العملية التعليمية استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية.

استعدادات وتجهيزات الكلية لامتحانات الترم الأول

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة أقسام شؤون التعليم والطلاب ، ورعاية الشباب ،والإدارة الطبية واطلع على استعدادات وتجهيزات الكلية لامتحانات الترم الأول من العام الدراسي.

سير العملية التعليمة والتدريبات

كما تفقد الدكتور تامر سمير سير العملية التعليمة والتدريبات العملية داخل الصالات الرياضية بالكلية، مشيرًا إلى أن الجامعة نفذت العديد من المشروعات النموذجية للملاعب والصالات الرياضية لكلية التربية الرياضية لتكون مجهزة على أعلى مستوى، لتخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، وذلك من أجل تحقيق المخرجات المطلوبة ليكون القطاع الرياضي جاذب لالتحاق الطلاب ولعمل الأساتذة به.

وأكد ضرورة الاستعداد التام للامتحانات والتجهيز لها بمنتهى الدقة وتوفير الدعم اللوجيستية لأداء الطلاب الامتحانات في جو يسوده الهدوء والانتظام مع تجهيز الكنترولات لسرعة إنهاء إعلان النتائج.