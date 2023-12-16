جامعة بنها لمعاوني التدريس: أنتم أصحاب رسالة والبحث العلمي هدفه حل المشكلات

أكدت جامعة بنها حرصها على بناء قدرات شباب الباحثين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، وإكسابهم مهارات وخبرات تنعكس بالإيجاب على سمعة الجامعة، موضحة أنه جرى عقد لقاء موسع بالهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس من المعيدين بقاعة تحيا مصر لمناقشة بعض الموضوعات البحثية.

الكفاءة هي معيار الاختيار في المناصب القيادية

وقال بيان صادر عن جامعة بنها، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير القيادات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك استجابة للتحديات الحديثة والتطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة، موضحا أن الكفاءة هي معيار الاختيار في المناصب القيادية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أن عضو هيئة التدريس ليس صاحب وظيفة، بل صاحب رسالة أكاديمية سامية، ليس فقط في تقديم المعرفة والمهارات، وإنما المساهمة في تشكيل شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته وتخريجه للمجتمع، لذلك لا بد أن يتسم بالموضوعية والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية.

دعم البحث العلمي وتسويق مخرجاته

وأوضح البيان، أن الجامعة حريصة أيضا على دعم البحث العلمي وتسويق مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا أن العالم اليوم يستثمر في المعرفة عن طريق نشرها وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع المجالات داخل المجتمع، مؤكدا أن اللقاء تطرق إلى أنه لا بد أن يكون لكل عضو هيئة التدريس دور ومشاركة مجتمعية فعالة ينعكس بدورها على سمعة المؤسسة، فنحن دائما في جامعة بنها نفتخر بخريجينا في كل المجالات والذين حققوا نجاحًا وتميزًا في حياتهم الأكاديمية والمهنية.