الهيئة العليا لحزب الوفد تجتمع اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم السبت، اجتماعها الأول بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لمناقشة مشكلات الحزب وطلبات الأعضاء والهيئة العليا للحزب، خاصة بعد وجود اختلافات في وجهات النظر بين مختلف القيادات الحزبية.

وأوضح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه دعا لاجتماع الهيئة العليا اليوم السبت، وقد تقدم بعض الأعضاء بطلب لعقد الاجتماع يوم الأربعاء الماضي أي بما يسبق الاجتماع المحدد بيومين، وهو طلب غير قانوني لأنه لم يستوف الشكل القانوني ولم يوقع عليه الراغبون في عقد الاجتماع، ومن وقع عليه هو شخص واحد.

وأشار «يمامة» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه رغم ذلك وافق لهم على الاجتماع حتى مع عدم استيفاء الشكل بما يؤكد بطلان الانعقاد، ومع كل ذلك انعقد الاجتماع ولكنه لم يعتد به لعدم اكتمال النصاب القانوني اليوم، فقد اجتمع 15 عضوا من أصل 60 عضوا، والـ 15 عضوا المجتمعين بالكامل لم يسهم أي منهم بعطاء في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشيء.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن اجتماع اليوم للهيئة العليا سوف يناقش أهم القضايا والموضوعات التى تهم أعضاء حزب الوفد.