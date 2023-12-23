محمد إمام يتصدر الإيرادات اليومية للسينمات بفيلمه الجديد «أبونسب»

منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية خلال هذه الأيام، بعد انطلاق عرض عدد من الأفلام لتدخل ضمن المنافسة، وجاء من بينها فيلم «أبونسب» الذي يقدم بطولته الفنان محمد إمام.

فيلم «أبونسب» يتصدر الإيرادات اليومية

نجح فيلم «أبونسب»، في تصدر إيرادات شباك التذاكر أمس، محققا 2 مليون و529 ألف جنيه، حسبما صرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

فيلم «أبونسب» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني ومحمد لطفي ووفاء عامر وعلاء مرسي، من إخراج رامي إمام.