ما عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر؟.. تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة مالية

حدد القانون، عددًا من العقوبات الصارمة للأشخاص الذين يبيعون أدوية مجهولة المصدر، وهو ما يسبب أضرارًا بالغة على صحة الإنسان، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر

وقال عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري شددّ على عقوبة بيع الأدوية مجهولة المصدر، ووضع عقوبات كبيرة لذلك، ومن بينها، الحبس لمدة عام على الأقل، وتصل مدة الحبس لـ5 سنوات ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر.

غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه

وأضاف «عبدالسلام» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجري دفع غرامات مالية بخلاف الحبس وتبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل لـ30 ألف جنيه كحد أقصى، كما فرض القانون أيضًا، غرامات مالية على الصيدليات التي تبيع أدوية مجهولة المصدر تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه.

وتابع أنّ العقوبة القانونية بالنسبة لبيع أدوية مجهولة في الصيدليات، قد تصل إلى إصدار حكم ضد الصيدلية بالغلق لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر كحد أدنى وتصل إلى عام كامل.