ضبط متهمين ببيع وترويج أدوية مجهولة المصدر في القاهرة

تمكن رجال الشرطة من ضبط متهمين ببيع وترويج أدوية مجهولة المصدر عبر «فيس بوك» وبحوزتهما 268 عبوة من المنشطات مجهولة المصدر، محظور تداولها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 268 عبوة مجهولة المصدر

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 268 عبوة أدوية مجهولة المصدر، محظور تداولها، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.