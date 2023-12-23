وزير التنمية المحلية: تنفيذ دورتين تدريبيتين لأول مرة للموظفين

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غداً، انطلاق الأسبوع الـ20 من خطته التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، تنفيذ دورتين تدريبيتين لأول مرة هما دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة، ودورة تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، ويستفيد منهما 56 متدرباً.

28 مستفيدا من دورة منظومة خدمة المواطنين

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية، التي يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات خدمة المواطنين، التي جاءت بخطة مركز سقارة لهذا العام لإتاحة وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتلقي شكواهم ومشاكلهم والعمل على سرعة حلها بما يعزز ثقة المواطن في الحكومة.

مبادرة «صوتك مسموع»

أشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص الوزارة على التطوير المستمر لآليات تلقي ومعالجة الشكاوي من خلال مبادرة صوتك مسموع التي حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ إطلاقها في 2018، ما يتطلب بشكل مستمر رفع كفاءة العاملين بها وبمكاتب خدمة المواطنين فى المحافظات بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها على النحو الأكمل.

أوضح وزير التنمية المحلية أن المحتوى التدريبي لدورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية سيركز على التعريف بالإطار القانوني لخدمة المواطنين، وما هي دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والنظام الإلكتروني للمنظومة ومكوناته (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)، وإدارة الأداء ومؤشرات تقييمه في خدمة المواطنين، ومفهوم العميل وخدمة العملاء والخدمة المميزة - احتياجات وأنواع العملاء - وجودة وكفاءة معالجة الشكاوى، والشكاوى من منظور قانوني، وكيفية حل المشكلات وطرق وتقنيات حل المشكلات والاخطاء الشائعة في مراحل حلها.