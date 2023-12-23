«صحة قنا»: فرق طبية لمتابعة المستشفيات في مراكز المحافظة

وجه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الطب العلاجي، بتفقد سير العمل بمستشفى فرشوط المركزي، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في متابعة سير عمل المستشفيات.

توافر أرصدة الأدوية

وأضاف «بدران» في بيان صحفي، أن الفريق الطبي أجرى جولة موسعة بأقسام المستشفى، بدأها بتفقد الاستقبال للاطمئنان على تواجد الفريق المناوب وتوافر رصيد كافٍ من أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية وتوافر رصيد من الأمصال المختلفة بالاستقبال بمستشفى فرشوط.

تقديم الرعاية اللازمة للأطفال

وتابع أن الفريق بقيادة الدكتور محمد العديسي والدكتور يسري أعضاء الطب العلاجي بالمديرية، برفقتهم الدكتور ضياء مدير المستشفى، استكمل جولته بتفقد قسم الأطفال والحضانات بالمستشفى وقسم العناية المركزة ومدى التزام الفريق بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى بالقسم وتنفيذ خطط العلاج بصورة سليمة، كما تابع الفريق أرصدة الأكسجين وتشغيل جهاز الأشعة وتشغيل المعمل بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار حلقات المتابعة لمنافذ الخدمة الصحية على مدار ساعات اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، بضرورة التأكد من كافة الخدمات المقدمة بالمستشفيات على مدار اليوم.