«شباب ورياضة الشرقية» تنظم ورشة عن فن الكونكريت.. حرف يدوية وتراثية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية قامت بتنظيم فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية «فن الكونكريت»، تحت شعار «مهنتك حرفتك»، بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب السعديين التابع لإدارة شباب منيا القمح شرق.

فنون يدوية حديثة

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن يارا حسام، مدربة معتمدة، قامت بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكونكريت، وهو أحد الفنون اليدوية الحديثة المستخدمة لصنع «المباخر والصحون والصواني والأكواب»، وكذلك التعريف بالأدوات المستخدمة من الأسمنت والجبس والرمال وطرق خلطها لإنتاج قطع فنية تتميز بالمتانة والروعة في التصميم.

الاهتمام بالشباب وشغل أوقات فراغهم

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية، وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.