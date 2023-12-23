تخريج ثلاث دورات تدريبية من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بـ«مركز بحوث الشرطة» بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات (مكافحة الإرهاب الدولي – الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار– مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، بإجمالي (64) متدربًا ومتدربة من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث يمثلون (23) دولة إفريقية، و(5) دول كومنولث خلال الفترة من 28/10/2023 وحتى 21/12/2023.

وزارة الداخلية تطوّر الكوادر الأمنية

وجه اللواء هاني أبوالمكارم رئيس أكاديمية الشرطة، في كلمته التحية لمحمود توفيق وزير الداخلية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وفي إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أكد السفير الأمين العام للوكالة، أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات، ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة.

برنامج للمستجدات في مجال التدريب الأمني

وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة، والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والمحاضرين، إضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية.