وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يدنس المساجد باعتلاء منابرها

قال حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني إن تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للأرض والمقدسات الفلسطينية منذ 1948، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتداء على المسجد الأقصى ويواصل سياسات التقسيم الزماني والمكاني له.

وأضاف وزير الأوقاف الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية جنود الاحتلال الإسرائيلي يدنسون المساجد باعتلاء منابرها.

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المساجد ومصلى الحرم الإبراهيمي

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المساجد ومصلى الحرم الإبراهيمي و60% من المساجد بالضفة تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

هدم 100 مسجد

شدد وزير الأوقاف الفلسطيني على قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت نحو 100 مسجد داخل قطاع غزة والكنائس لم تسلم من الممارسات العدوانية.