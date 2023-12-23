هل تشهد البلاد أمطارا شديدة خلال الساعات المقبلة؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وهل تشهد البلاد سقوط أمطار شديدة على مناطق متفرقة من البلاد؟

وأكدت «غانم»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد أمطار شديدة ستضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حقيقة سقوط أمطار شديدة خلال الساعات المقبلة

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ ذروة فصل الشتاء في مصر تكون في شهري يناير وفبراير، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ونشهد سقوط أمطار غزيرة.

ومن المتوقع وفق صور الأقمار الصناعية، وجود نشاط للرياح التي تزيد من الإحساس بالبرودة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.