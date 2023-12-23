حملات نظافة مكثفة لإزالة آثار تقلبات الطقس في العريش

شن مجلس مدينة العريش حملات مكبرة لإزالة مخلفات الرياح من الرمال والقمامة بشوارع المدينة الرئيسية تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، على شركة النظافة وعمال التجميل والإرشادات والإدارة الهندسية بالمجلس، سرعة العمل على إزالة الأوراق والرمال التي خلفتها الرياح التي ضربت المنطقة على مدار الـ48 ساعة الماضية.

حملات نظافة مكثفة في الشوارع

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن التعليمات للأحياء والتجمعات السكنية والميادين الرئيسية والشوارع العامة بوسط المدينة والطريق الساحلي، مشيرا أن مدينة العريش تشهد زيارات متكررة من مسؤولين في دول مختلفة، لمتابعة المساعدات التي تصل العريش، ولذا يجب أن تكون الشوارع حضارية وجاهزة لهذا الأمر.

ومن جهة أخرى أعلن المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن رياح محملة بالأتربة تضرب المحافظة، وتشتد سرعتها في المناطق الساحلية والصحراوية، مؤكدا ضرورة إغلاق النوافذ جيدا أوقات المساء، والعمل على أخذ الحيطة والحذر طوال فترة موجة البرد والرياح التي تضرب المنطقة.

موجة برد تضرب شمال سيناء

الجدير بالذكر أن موجة من البرد والرياح تضرب محافظة شمال سيناء، لليوم الثالث على التوالي، دون أن يتسبب هذا في أي من المشكلات حتى اللحظات، وذلك بحسب قسم الطوارئ بمجلس مدينة العريش.