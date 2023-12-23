حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت.. أجواء باردة ورياح وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

أمطار خفيفة ونشاط للرياح

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجه البحري، على فترات متقطعة، ونشاط للرياح التي تزيد من الإحساس بالبرودة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 9 والعظمى 20

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 9 والعظمى 20

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 8 والعظمى 20

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 8 والعظمى 20

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 8 والعظمى 22