جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 بالفيوم.. عام ورياضي

يستعد آلاف الطلاب والطالبات لأداء امتحانات نصف العام، وفقًا لجدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 بالفيوم «عام ورياضي»، الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بعدما تم اعتماده رسميًا من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، إذ من المقرر أن تنطلق الامتحانات مطلع الأسبوع الثاني من شهر يناير القادم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، وضوابط الامتحانات العملي والنظري، وموعد إجازة نصف السنة.

متى امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024؟

وتُجيب مديرية التربية والتعليم على سؤال متى موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024، موضحة أنها من المقرر أن تنطلق في الفترة من الأربعاء 10 وحتى الاثنين 15 يناير المقبل.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

ويأتي جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، وفقًا للسطور الآتية:

- الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، إذ يبدأ من 8:00 وحتى 10:30 صباحًا، على أن تخصص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

- الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين يبدأ 8:00 وحتى 10:00 صباحًا.

- السبت 13 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين يبدأ من 8:00 وحتى 10:00 صباحًا، يليه استراحة لمدة ربع ساعة، ثم امتحان الهندسة لمدة ساعتين بدءًا من 10:15 وحتى 12:00 ظهرًا.

- الأحد 14 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين إذ يبدأ من 8:00 وحتى 10:00 صباحًا.

- الاثنين 15 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ويبدأ من 8:00 وحتى 10:00 صباحًا.

متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024؟

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، السبت 10 فبراير المُقبل، إذ تبدأ إجازة نصف العام من 27 يناير وحتى 8 فبراير لمختلف طلاب النقل بالابتدائية والإعدادية.