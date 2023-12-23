الطقس السيئ يوقف حركة الصيد في بورسعيد.. أمطار ورياح شديدة

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، سقوط أمطار خفيفة ورياح شديدة مع طقس بارد أدى إلى توقف حركة الصيد البحري، كما أثر على حركة المارة في الأسواق التجارية، حيث انخفضت درجة الحرارة عن معدلاتها الأيام الماضية، لتسجل 17 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وانتشر رجال ومعدات الأحياء في الشوارع لمتابعة أعمال النظافة وتسليك بالوعات الأمطار تحسبًا لشدة الأمطار ومنع تراكمها في الشوارع.

إعلان حالة الطوارئ في بورسعيد

وأعلنت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات طقس بورسعيد، ومتابعته على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات متابعة الطقس بالحي، بالتنسيق مع الغرفة المركزية بالمحافظة ومع هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت رئيس حي الضواحي، أن حملات النظافة العامة وتسليك بالوعات الأمطار، مستمرة على مدار اليوم، وتم رفع كفاءة أعمال النظافة العامة بعدد من مناطق وشوارع الحي.

كما أكدت استمرار تكثيف جهود رفع كفاءة النظافة العامة على مدار اليوم، ومن خلال الورديات الثلاث، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق وقطاعات الحي وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم.

توقف حركة الصيد البحري ببورسعيد

من جانب آخر، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، توقف حركة الصيد بالمحافظة لارتفاع الأمواج عن معدلها بسبب الرياح الشديدة، من 5 إلى 7 أمتار ما يشكل خطورة على الصيادين.

وقال إن مراكب الصيد وصلت رصيف الميناء أمس، ولن يتم استئناف حركة الصيد إلا بعد انتهاء النوة التي تضرب البلاد، خاصة المحافظات الساحلية.