طرح كميات من السكر أمام مجلس مدينة مغاغة.. الكيلو بـ27 جنيها

تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، اليوم السبت، مجهودات الوحدة المحلية في متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقري وكذلك المنافذ المتنقلة، بناءً على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق

وأكد رئيس المركز، على تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، ومنع أي تلاعب في الأسعار أو بيع السلع المغشوشة أو الفاسدة.

وأشار إلى أنه تم توزيع كميات من السكر بالمنافذ المتنقلة أمام مجلس مدينة مغاغة، وبيع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك بحضور المهندس حامد فخري، والدكتور عصام محمود، نائبا رئيس مركز مغاغة، وإدارة تموين مغاغة ومباحث التموين.

منع أي تلاعب أو احتكار للسلعة

ووجه رئيس مركز مغاغة، بضرورة التواجد بشكل مستمر في الأسواق والمنافذ، لمراقبة الأسعار، ومنع أي تلاعب أو احتكار للسلعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.