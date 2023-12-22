أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف السادس الابتدائي بالسويس، الذي ينطلق يوم الخميس 11 يناير في التاسعة صباحا بمختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية الثلاث شمال السويس وجنوب السويس، والجناين، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم في تجهيز لجان الامتحان بمختلف الوسائل التي ضمن توفير جو امتحان مناسب للطلاب.

جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف السادس الابتدائي بالسويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في السويس الصف السادس الابتدائي، وقالت إنه سوف ينطلق يوم الخميس 11 يناير 2024، بمختلف إدارات السويس التعليمية، في إطار توفير خدماتها لمتابعيها تنشر «الوطن» موعد وجدول امتحانات الفصل الأول الصف السادس وهو كالآتي.

الخميس 11 يناير: الفترة الأولي مادة اللغة العربية والخط والإملاء وزمن اللجنة ساعتين ونصف، الفترة الثانية مادة التربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

السبت 13 يناير: الفترة الأولى امتحان العلوم مدة اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية امتحان مادة المهارات المهنية ومدة اللجنة ساعة ونصف

الأحد 14 يناير: الفترة الأولى مادة الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعة ونصف، وفترة ثانية مادة ict لمدة ساعة ونصف

الاثنين 15 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية مدة اللجنة ساعة ونصف

الثلاثاء 16 يناير :امتحان مادة الرياضيات ومدة اللجنة ساعة ونصف

جدول امتحانات المستوى الرفيع للصف السادس الابتدائي لمارس اللغات

وفقاً لإعلان مديرية التعليم في محافظة السويس، فإن موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع، للصف السادس الابتدائي للغة الأجنبية الأولى يكون يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري، فيما يكون موعد إجراء امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري.

فيما شددت مديرية التربية والتعليم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراء التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من كافة الامتحانات.