جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الإعدادية في الفيوم

ظهرت الآن رسميًا جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع صفوف المرحلة الإعدادية «عام ورياضي» بمحافظة الفيوم، بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم جداول امتحانات صفوف النقل لمختلف المراحل الدراسية، إذ من المقرر أن تنطلق الأربعاء 10 يناير وتستمر حتى الأربعاء 24 من نفس الشهر، وفقًا لما ورد في الجداول المعلنة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع صفوف المرحلة الإعدادية«عام ورياضي» بالفيوم، وضوابط الامتحانات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الأول الإعدادي «الترم الأول» كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- الخميس 11 يناير 2024.. امتحان الجبر والإحصاء.

- السبت 13 يناير 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان مادة الهندسة.

- الأحد 14 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الإثنين 15 يناير 2024.. امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 فإنّه ينطلق كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- الخميس 11 يناير 2024.. امتحان العلوم.

- السبت 13 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان الهندسة.

- الأحد 14 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الإثنين 15 يناير.. امتحان الجبر والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/2024 وفقًا للسطور الآتية:

- الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية، ثم امتحان التربية الدينية.

- الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ثم امتحان المجالات العلمية «صناعي واقتصاد منزلي».

- الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادة الرياضيات، يليه امتحان التربية الفنية.

- الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ثم امتحان المجالات العلمية «زراعي».

- الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم، يليه امتحان مادة التكنولوجيا، ثم الخط العربي.

- الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية في مدارس اللغات فقط، وامتحان التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط.