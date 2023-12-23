جداول امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول 2024 بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع الصفوف الابتدائية بمحافظة الفيوم، والتي تضم الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، إذ تنطلق امتحانات الترم الأول 10 يناير المُقبل وتستمر حتى 15 يناير بحسب جدول كل صف دراسي، وذلك بعدما اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول رابعة ابتدائي

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الرابع الابتدائي بمحافظة الفيوم فإنّها تكون الآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يليه امتحان التربية الدينية.

- الخميس 11 يناير 2024: امتحان الرياضيات.

- السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، يليه امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 14 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان المهارات المهنية.

جدول امتحانات الترم الأول خامسة ابتدائي

ويأتي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الخامس الابتدائي بمحافظة الفيوم كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان اللغة العربية، يليه امتحان التربية الدينية.

- الخميس 11 يناير 2024: امتحان الرياضيات.

- السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، ثم امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 14 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان المهارات المهنية.

- الإثنين 15 يناير 2024: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الترم الأول السادس الابتدائي

وفيما يخص جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف السادس الابتدائي بمحافظة الفيوم فإنّه يأتي كالتالي:

- الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان التربية الدينية.

- الخميس 11 يناير 2024: امتحان الرياضيات.

- السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، يليه امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 14 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحانات المهارات المهنية.

- الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة العلوم.