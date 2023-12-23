حملات مكثفة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في مركز ملوي بالمنيا

أكّد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، استمرار الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة؛ للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

استمرار الحملات الميدانية لرصد التعديات

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، وإزالة كافة أشكال التعديات، والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي أثناء مرور محمد عبدالغني، نائب رئيس المدينة، رصد تعدي عقارين بالبناء بحارة حمودة، أمام مركز الشرطة بحي غرب مدينة ملوي، وعلى الفور جرى التعامل مع المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك، بحضور رضا عبدالمجيد، شؤون الإدارية وعبدالرحمن مصطفى، مسؤول الأمن وصابر محمد، مسؤول الإشغالات، ووجه رئيس المدينة نائبه بإحالة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي للتحقيق، لتقاعسهم عن العمل المكلفين به.

كما استكمل المهندس أيمن حنا، مدير الإدارة الهندسية، وبرفقته أشرف حسانين، مساعد رئيس المركز وفني تنظيم الحي، أعمال إيقاف وإزالة العقارين المشار إليهما.

رفع الاستعداد والمتابعة الدورية للقطاعات

وشدد رئيس مركز ملوي، على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، موجهًا رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية، بضرورة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة الدورية لكافة القطاعات، لضمان انتظام سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.