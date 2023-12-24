عاجل.. الدولار يسجل أدنى مستوى له في 5 أشهر.. كم نقطة سجلها؟

تراجعت مؤشرات الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، مقابل العملات الرئيسية خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي الجمعة، ليسجل أدنى مستوياته في 5 أشهر بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في أمريكا في نوفمبر.

وبعد ظهور البيانات الخاصة بالتضخم السنوي، التي تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في أمريكا خلال نوفمبر الماضي، زاد هذا التوقعات الخاصة بخصوص اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال مارس المقبل، وفق وكالة رويترز.

واتجه عدد كبير من مسؤولي البنك الفيدرالي نحو تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024، في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لوضع السياسة الحذرة الأسبوع الماضي.

وخلال العام الماضي المنتهي في نوفمبر الماضي 2023، انخفضت معدلات التضخم الأمريكية بشكل واضح، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لنسبة 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو الأقل ارتفاعا منذ أبريل عام 2021.

تراجع الدولار ليسجل 101.65 نقطة

وتراجع مؤشر الدولار في أحدث التعاملات له في البورصات العالمية وأمام العملات الأخرى بنسبة 0.13% ليسجل 101.65 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو الماضي، كما انخفض الدولار بأكثر من 2% خلال أسبوعين ويتجه لإنهاء العام على تراجع يقل قليلا عن 2%.