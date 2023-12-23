أعلن البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك المصرية والذي شهد حالة من الثبات، وبلغ السعر الأعلى للشراء 30.90 جنيه أما الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

«الوطن» تستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك المصرية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 23-12-2023، داخل البنك المركزي المصري خلال التعاملات الصباحية نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في التعاملات الصباحية، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية يسجل 30.95 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 30.85 جنيه.