رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تراجع كبير في أسعار الدولار عالميا.. ماذا يحدث في الأسواق؟

كتب:

مارينا رؤوف
03:38 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الدولار

الدولار

تراجعت مؤشرات الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، قبل صدور بيانات النمو الرئيسية، حيث انخفض مؤشر الدولار ليسجل 101.717 نقطة، ليهبط بنسبة 0.32%.

ويستمر مؤشر الدولار في الانخفاض القوي منذ الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي، ومع الانخفاض الكبير في الدولار وخسائره، إلا أنّ الذهب يحقق مكاسب كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 0.14% إلى 2034 دولارًا للأوقية، وفق موقع «إنفيستينج».

محاولة إخفاء التوقعات بخفض الفائدة

وخلال الفترة الماضية اتجه الكثير من مسؤولي البنك الفيدرالي لكبح التوقعات بشأن عدد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024، في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لوضع السياسة الحذرة الأسبوع الماضي.

وهناك عدد من البيانات المقرر صدورها اليوم الخميس، بما فيها مطالبات البطالة الأسبوعية، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع، والأهم من ذلك القراءة الفصلية الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، من المقرر إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، وقد يظهر ما إذا كان التضخم قد تباطأ بما يكفي لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة العام المقبل.

اقرأ المزيد:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12-2023

سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك المصرية

ارتفاع سعر الذهب عالميا مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.