تراجع كبير في أسعار الدولار عالميا.. ماذا يحدث في الأسواق؟

تراجعت مؤشرات الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، قبل صدور بيانات النمو الرئيسية، حيث انخفض مؤشر الدولار ليسجل 101.717 نقطة، ليهبط بنسبة 0.32%.

ويستمر مؤشر الدولار في الانخفاض القوي منذ الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي، ومع الانخفاض الكبير في الدولار وخسائره، إلا أنّ الذهب يحقق مكاسب كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 0.14% إلى 2034 دولارًا للأوقية، وفق موقع «إنفيستينج».

محاولة إخفاء التوقعات بخفض الفائدة

وخلال الفترة الماضية اتجه الكثير من مسؤولي البنك الفيدرالي لكبح التوقعات بشأن عدد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024، في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لوضع السياسة الحذرة الأسبوع الماضي.

وهناك عدد من البيانات المقرر صدورها اليوم الخميس، بما فيها مطالبات البطالة الأسبوعية، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع، والأهم من ذلك القراءة الفصلية الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، من المقرر إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، وقد يظهر ما إذا كان التضخم قد تباطأ بما يكفي لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة العام المقبل.