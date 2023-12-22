رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

كتب:

سعيد رمضان
07:01 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 22-12- 2023، في مصر، ثباتاً مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك اليوم، وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدولارمقابل الجنيه اليوم 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل 30.85 جنيه للبيع تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم  في مصر 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، كما سجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

اقرأ المزيد:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12-2023

سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في البنوك المصرية
بقلم سعيد رمضان