سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 22-12- 2023، في مصر، ثباتاً مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك اليوم، وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدولارمقابل الجنيه اليوم 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل 30.85 جنيه للبيع تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، كما سجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.