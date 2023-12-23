الفصائل الفلسطينية تحارب الاحتلال الإسرائيلي بأسلحته.. إعادة استخدام صاروخين

واصلت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، في تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خسائر في غزة إثر تصدي عناصر الفصائل لهجمات إسرائيلية في يوم جديد من أيام عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ردًا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

واستطاعت الفصائل الفلسطينية تدمير آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جباليا البلد شمال مدينة غزة، باستخدام حيلة ذكية، عن طريق إعادة استخدام صاروخين أطلقتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي ولم ينفجرا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الفصائل الفلسطينية تدمر 5 دبابات تابعة لجيش الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير 5 دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين أطلقتهما إسرائيل ولم ينفجرا، موضحة في بيان، أن الصاروخين اللذين يزنان 2 طن، أطلقهما الاحتلال تجاه منازل الفلسطينيين ولم ينفجرا فقامت عناصر الفصائل بزرعهما في طريق تقدم آليات تابعة لقوات الاحتلال في جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ.

مقتل 4 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» شمالي قطاع غزة

وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مضيفة أن عناصرها تمكنت من قتل جندي آخر في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية عبر «تليجرام»، استخدام عناصرها خلال الاشتباكات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي عبوات «العمل الفدائي» وقذائف «الياسين 105» المضادة للدروع والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وأضافت الفصائل الفلسطينية أنه تم استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي «ياسين 105» في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أنها تدك قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.